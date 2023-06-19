Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Kurban Bayramı'na ısa süre kala kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken şartları sizler için derledik.

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İslam alemi 2023'ün ikinci bayramı Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor.

28 Haziran'da başlayacak bayram öncesi hareketlilik arttı.

Kurbanlıklar kurban pazarlarında yerlerini alırken, ibadetini yerine getirecekler de kurban kesim hazırlıklarına başladı.

Bir yandan da kurbanlık alışverişleri yapılıyor.

Kurban pazarlarında hararetli pazarlıklar, heyecanlı alışverişler sürüyor.

İbadetin en önemli kısmı ise kurbanlık seçimi ile başlıyor...

Birçok Müslüman bu ibadeti uzun yıllardır yapsa da uzmanlar, her şeyin yolunda gitmesi için dikkat edilmesi gerekenleri her bayram öncesinde tekrar hatırlatıyor.

Biz de kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi en önemli hususları derledik;

Kurbanlıklarda yaş şartı

Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.

Bu kapsamda en önemli konu kurbanlığın yaşı.

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir.

Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

Yaş konusunda istisna

Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.

Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban edilemez.

Küçükbaşlar bir kişi adına kurban edilebilir

Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.

Sağlıklı hayvan kurban edilir

Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır.

Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.

Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Ancak, hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel olmazken, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.

Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir

Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir.

Gebe hayvan kurban edilmez

Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun görülmez.

Fakat kesilmesi durumunda kurban ibadeti yapılmış sayılır.

Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir.

Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir.