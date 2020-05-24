Karabük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaşındaki Recep Özen'in, kendi kurduğu sistemle yaptığı televizyon yayını izleyenleri güldürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde ikamet eden Recep Özen, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vakit geçirmek amacıyla evinin bahçesine televizyon sistemi kurdu.

Özen, arızalı bir televizyonun kasasını önce bir masa üzerine koydu, daha sonra televizyon arkasına büyük bir afişten dekor yaptı.

Televizyon kasasının arkasına oturan Özen, cep telefonunu koymak için kütüklerden tripot yaptı.

Özen, "prompter" görevi görmesi için okuyacaklarını bir kağıda yazarak, haber sunumu yaptı.

Yaptığı televizyon yayınıyla izleyenleri eğlendirdi VİDEO

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Özen sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda sanki televizyonda haber sunuyormuş gibi görüntü ortaya çıkarken, görüntü izleyenleri eğlendirdi.

Özen, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını farklı işlerle uğraşarak vakit geçirdiğini söyledi. Bir zamanlar televizyon tamir işi yaptığını, arıza yapan televizyonu bu şekilde kullanmak istediğini ifade eden Özen, "İçinin malzemelerini çıkarttım böyle bir yayın yapayım dedim. Bunu da Facebook'ta yayınlıyorum. Arkadaşlar da yorum falan yapıyor" dedi.