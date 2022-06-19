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    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye'de buğday tarlaları yanıyor

    Belirli küresel faktörler nedeniyle buğday sorunu yaşanırken, yurdun belirli bölgelerindeki buğday tarlası yangınları günden güne artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 10:43
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    Dünya çapında yaşanan olumsuz durumlar, gıda krizini beraberinde getiriyor.

    2 yıldır küresel anlamda mücadele verilen koronavirüs pandemisi normalleşme dönemine girmişken, bu kez de Rusya Ukrayna arasındaki savaş patlak verdi.

    Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu karşılarken, aralarında başlayan savaş nedeniyle buğday fiyatları yüzde 41 arttı.

    Savaşın beraberinde Hindistan'ın aşırı sıcak hava şartları nedeniyle buğday ihracatını yasaklaması, bir gıda krizini resmen başlatan faktör oldu.

    Türkiye'nin buğday tarlaları yanıyor

    Dünya, buğday kriziyle resmen mücadele verirken, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki buğday tarlalarının yanması, akıllarda soru işaretine neden oluyor.

    Korkutan durumla ilgili  örnekler;

    Diyarbakır

    Diyarbakır'ın Kayapınar ileçsinde bin 500 dönümlük buğday ekili arazi adeta küle döndü.

    Mardin

    Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu. Buğday tarlası kül oldu.

    Mardin'de buğday tarlasında yangın VİDEO ARŞİV

    Aydın

    Aydın'ın Söke ilçesi Akçaya ile Pamukçular Mahalleleri arasındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı.

    Yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bu arada yangın alanında güvenlik önlemi alan astsubay düşerek ayağından yaralandı.

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye de buğday tarlaları yanıyor #1

    Osmaniye

    Osmaniye'nin Çolaklı köyü yakınlarındaki buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir helikopterin de alevlere havadan müdahale ettiği yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan ile bir biçerdöver zarar gördü.

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye de buğday tarlaları yanıyor #2

    Tekirdağ

    Tekirdağ'da araçla Çorlu - Sarılar yolundan geçen kişiler tarafından yola sigara izmariti atıldı. Atılan izmaritler, yol üzerindeki tarlada yangının çıkmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle, Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı.

    Bursa

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bulunan bir buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 50 dönümlük buğday ekili tarla küle döndü.

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye de buğday tarlaları yanıyor #3

    Gaziantep

    Gaziantep İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 2 saatte söndürüldü. Yangında, 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

    Küresel gıda krizi alarm verirken, Türkiye de buğday tarlaları yanıyor #4


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