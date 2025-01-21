Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

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İyi Parti'de genel seçim süreciyle başlayan yaprak dökümü bitmek bilmedi.

Yerel seçimlerden de hüsranla ayrılan İyi Parti'de Meral Akşener döneminde yaşanan başarısızlıkların ardından koltuğa Müsavat Dervişoğlu'nun oturması da çare olmadı.

Yeni yılın ilk günlerinde İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinden istifa etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI

Zorlu istifa açıklamasında, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım." ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti'den istifa eden Zorlu'yla ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili gelişme bugün netlik kazandı. Zorlu, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne gelen Kürşad Zorlu'ya rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.