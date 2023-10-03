Kürşad Zorlu: Sürpriz adaylarımız olacak Yerel seçime kısa bir süre kala İYİ Parti, aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sürpriz adaylarımız olacak. Çalışmalar devam ediyor. Gerek Ankara gerek İstanbul. Bunlar olgunlaştığında sizlerle paylaşırız" dedi.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala, partilerden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı...

İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak düğümü yakın zamanda çözülür mü bilinmez ancak İYİ Parti, adaylar konusunda çalışmalara başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'e göz diken İYİ Parti, sürpriz adaylar çıkararak eski ittifak ortaklarını da ters köşeye yatırmak istiyor.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise bu konuda bir kez daha kendi adayları ile seçime gireceklerine vurgu yaptı.

İYİ Parti "sürpriz" adaylar için çalışmaya başladı

Ankara ve İstanbul için aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Zorlu, "Bir komisyon kurulması aşamasındayız. Sürpriz adaylarımız olacak. Çalışmalar devam ediyor. Gerek Ankara gerek İstanbul. Bunlar olgunlaştığında sizlerle paylaşırız. İYİ Parti'nin kendi adayları ile siyasi sıkışmışlığı aşarak yeni bir alternatif sunma hedefi daha büyük heyecana dönecek." dedi.

CHP bölünmek istemiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ise "Bölünmeyeceğiz" mesajı geldi. Öztrak, "Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın, bizi bölmesine, yüzde 30’la yüzde 100’ü yönetmesine izin vermeyeceğiz. Tüm büyükşehirleri kazanacağız." dedi.

"Önümüzdeki seçim kritik"

"Yerel seçimler çok kritik" diyen Öztrak, seçim ve kongre sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Öztrak, "Önümüzdeki seçimin, çok kritik bir seçim olduğunun da farkındayız. Yapılan her tartışmadan istifade ediyor, Bu tartışmalarla güçleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.