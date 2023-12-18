14 ve 28 Mayıs seçimlerin ardından bütün partiler gözünü, yerel seçimlere çevirdi.
İyi Parti ise yaşanan istifalar ve parti kasasından buharlaşan 132 milyon nedeniyle, yerel seçimlere odaklanamıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aldığı yenilgiyi henüz hazmedememiş olan Meral Akşener, yaşanan istifalarla zor günler geçiriyor.
Partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını sunarken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu ise bunun bir operasyon olduğunu söyledi.
"Kayda değer bir kaybımız yok"
"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.
"Bunun adı operasyon siyaseti"
Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;
Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis
Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis
üyemizi arıyor.
Diyor ki, "Biz bu akşam bir TV kanalında bazı
arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz.
Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin.
CHP'li bir ismin adını vererek "Size onunla bir görüşme
ayarlayalım hemen" diyor.
Bunun adı operasyon siyasetidir.
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