Kürşad Zorlu'dan istifalarla ilgili açıklama: Planlı bir saldırı İyi Parti'de yaşanan istifaların ardı arkası kesilmezken, bir açıklama Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, "Bunun adı operasyon siyasetidir" dedi.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerin ardından bütün partiler gözünü, yerel seçimlere çevirdi.

İyi Parti ise yaşanan istifalar ve parti kasasından buharlaşan 132 milyon nedeniyle, yerel seçimlere odaklanamıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aldığı yenilgiyi henüz hazmedememiş olan Meral Akşener, yaşanan istifalarla zor günler geçiriyor.

Partinin önemli isimleri peş peşe istifalarını sunarken, parti sözcüsü Kürşad Zorlu ise bunun bir operasyon olduğunu söyledi.

"Kayda değer bir kaybımız yok"

"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

"Bunun adı operasyon siyaseti"

Zorlu devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;