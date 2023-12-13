Kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyerek yapay kalp ile solunum yaptıklarını duyurdu.

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AA

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor...

Konuşma sırasına göre kürsüye gelerek 2024 yılı bütçesi hakkında fikirlerini dile getiren isimlerden birisi de Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez oldu.

Bitmez, konuşmasını yaptığı sırada kürsüde fenalaşarak, baygınlık geçirdi.

Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu.

Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek Bitmez'e müdahale etti.

Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı ardından ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitmez'in sağlık durumuna dair yeni açıklama

Bitmez'in, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Bitmez'in durumunun kirtik olduğunu söyleyen doktorundan ise yeni bir açıklama geldi.

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, açıklamada bulundu.

"Gerekli müdahaleleri yapıyoruz"

Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)