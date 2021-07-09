Kürtçe Biji Serok nedir, ne demek? Biji Serok kelime anlamı

Kürtçe Biji Serok nedir, ne demek? Biji Serok kelime anlamı

AK Parti Diyarbakır İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biji serok tezahüratı yapıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, biji serok ne demek? sorularına yanıt aramaya başladı.

Cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlar ile kesildi. Diyarbakırlı vatandaşlar, hep bir ağızdan "Biji Serok Erdoğan" tezahüratında bulundu.

Bunun üzerine biji serok kelime anlamı araştırma konusu oldu. Peki Kürtçe biji serok nedir, ne demek? İşte biji serok Türkçe anlamı...

BİJİ SEROK NEDİR, NE DEMEK?

Kürtçe Serok kelimesinin Türkçe karşılığı başkan, önder, şef anlamına gelmektedir.

Biji Serok ise ''Yaşasın Başkan'' anlamına geliyor.