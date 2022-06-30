Petrol
109.1
-2.98%
Euro
17.504
0.67%
Dolar
16.6927
0.33%
Altın
969
-0.41%
Borsa
2405
0.14%
Bitcoin
320.228
-5.36%
BTXN Coin
6.39
-3.61%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    "Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü

    Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.
    • 30.06.2022 - 21:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Kurtlar' Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü

    Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı'nda (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

    El Bab'dan dönen komandolar, tabur girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.

    192 komando hasret giderdi

    Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 192 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

    Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu.

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #1

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #2

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #3

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #4

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #5

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #6

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #7

    'Kurtlar' Taburu ndaki komandolar Suriye den döndü #8


    İlginizi Çekebilir

    ABD’de maymun çiçeğine karşı aşılananların sayısı artacak
    Sağlık

    ABD’de maymun çiçeğine karşı aşılananların sayısı artacak

    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti
    Dünya

    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir