Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar taburcu oldu

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Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenmiş ve oyuncunun yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtilmişti.

Alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi veren oyuncu Şekip Taşpınar'dan güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu yapılan tedaviye cevap verdi ve bugün taburcu oldu.

27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Şekip Taşpınar şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Dostlar. Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız.

Oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler.