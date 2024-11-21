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Haber Merkezi

Yenidoğan Çetesi davasında, bebeklerin para için yoğun bakım servislerinde ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşmanın üçüncü gününde hakim karşısına çıkan hemşire Deniz Korkmaz'a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" repliği hatırlatılmış, Kokmaz repliği Kurtlar Vadisi dizisinden aldığını söylemişti.

Mahkemede yaşanan bu diyaloğun ardından Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, kendisinin repliğinin kullanılmasına sert tepki gösterdi.

"UMARIM İNİM İNİM İNLERSİNİZ"

Arıcı paylaştığı bir video ile Yenidoğan Çetesi'ni eleştirdi.

Arıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: