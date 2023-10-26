Kurultay için zaman daraldı: Kılıçdaroğlu "son kez adayım" diyecek! CHP'de heyecanla beklenen kurultaya az bir süre kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuşma hazırlığı yaptığı ve son kez aday olacağını ilan edeceği konuşuluyor.

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Genel seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan CHP, değişim yankılarıyla kurultaya doğru ilerliyor.

Bir kez daha kaybeden CHP seçmeni, okları değişim yönüne çevirdi.

Partinin yenilik kapsamında harekete geçerken, değişimcilerin adayı ise Özgür Özel oldu.

Kurultay için zaman daralırken, değişimciler son düzlükte dengeleri değiştirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişimciler arasında kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Kurultay yaklaştıkça CHP'de heyecan artarken, sonuçlarla ilgili de türlü ihtimaller konuşuluyor.

Son Parti Meclisi toplantısı

CHP, 4-5 Kasım’da gerçekleştireceği 38’inci Olağan Kurultayı’ndan önce son parti meclisi toplantısını düzenledi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda kurultay hakkındaki son hazırlıklar da tamamlandı.

Bir diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü konuşmasına da hazırlandığı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu "son kez adayım" diyecek

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun, oylamadan önceki son konuşmada “ Son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım” diyeceği iddia edildi.

Birgün'ün haberine göre; ayrıca konuşma metninin kaleme alındığı güne kadar bu ihtimalin, Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi tarafından tartışılmaya devam edileceği de belirtiliyor.

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun, kurultaya sayılı günler kala hem İstanbul hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşeceği öğrenildi.

“Divan Başkanı tarafsız olmalı, İmamoğlu tarafsız değil”

Edinilen bilgiye göre kurultayda tansiyonu düşürmek isteyen parti yönetimi, Ekrem İmamoğlu’na da Kurultay Divan Başkanlığı’nı önermeyi düşünüyor.

Fakat bazı milletvekili ve parti meclisi üyeleri ise “Divan Başkanı tarafsız olmalı, İmamoğlu tarafsız değil” tepkisini gösterdi.