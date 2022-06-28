Vefatından önce son olarak Kuruluş Osman ile seyircilerin karşısına çıkan Cüneyt Arkın'ı, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan duygusal ifadelerle andı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

85 yaşındaki Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkın'ın ardından çok sayıda siyasetçi ve ünlü isim taziye mesajları paylaştı.

Bunlardan biri de Cüneyt Arkın'ın son olarak ekranlara çıktığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ oldu.

Bozdağ, Arkın'la ilgili duygu dolu paylaşımlarda bulundu.

"Tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk"

Arkın'ın vefat haberini alır almaz hislerini dile getiren Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın usta ismi, çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın ile Kuruluş Osman dizimizde beraber olduk. Dizimizde canlandırdığı Ak Sakallılar'ın lideri karakteriyle Cüneyt Ağabeyi tekrar ekran başında izlemekten gurur duyduk.

Kuruluş Osman'ın yapımcısından Cüneyt Arkın'la ilgili duygusal ifadeler VİDEO

"İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik"

İyi ki yollarımız kesişti, kendisinden çok şey öğrendik. Türk milletine olan aşkı, çalışma azmi, bilgisi ve nezaketiyle yolumuza rehber oldu.

Sevgili #CüneytArkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Hayat verdiğin karakterler ile her daim hafızalarda ve gönüllerde olmaya devam edeceksin."





"Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturdu"

Bozdağ ilk tweetlerinin ardından Arkın'ın karakteri ve oyunculuğuyla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

"Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk." diyen Bozdağ, usta isme bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.