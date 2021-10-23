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- Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- İHA
- 23.10.2021 - 10:14
Aydın'da 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 04.20 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
YUNAN YİNE TÜRK KARASULARINA İTTİ
Ekipler tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.