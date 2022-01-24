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    Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

    Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 13:53
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    Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 13.12'de yerin 6.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    KANDİLLİ 3.7 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyururken merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilen deprem sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem #1


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