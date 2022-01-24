Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 13.12'de yerin 6.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ 3.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyururken merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilen deprem sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.