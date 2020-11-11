Kuşadası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'de de hissedildi.

Kuşadası Körfezi'nde saat 09.49'da, 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

İZMİR VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir ve çevresinde de hissedilirken bölgedeki vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Sarsıntı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen İrem Kurt Altaş, "Depreme çalışırken yakalandık. Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik ve aşağı indik. Baktığımızda depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu öğrendik. Geçen hafta depremdeki korku ve paniği bir kez daha yaşadık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sürekli sallanıyoruz gibi geliyor. Önlem alınması gerekiyor çünkü ne yapacağımızı hala tam olarak bilemiyoruz" dedi.

"SÜREKLİ SALLANIYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Psikolojik olarak kötü etkilendiklerini belirten vatandaşlardan Kaan Yüksel ise "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" diye konuştu.