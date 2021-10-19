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    Kuşadası açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 22:28
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    Kuşadası açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisindekilerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

    Ekipler, yabancı uyruklu 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

    53 KİŞİ GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Kıyıya çıkartılan 53 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

    Kuşadası açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Kuşadası açıklarında 53 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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