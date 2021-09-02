Kuşadası açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın Kuşadası'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında 4 ayrı operasyonla, denizde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Bölgeye giden ekipler, göçmenlerin yerini tespit etti.

YUNANİSTAN, GÖÇMENLERİ ÖLÜME TERK ETMEYE DEVAM EDİYOR

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilerek lüme terk edilen lastik bot içerisindeki 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.



