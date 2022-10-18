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    Kuşadası açıklarında deprem

    Kuşadası Körfezi açıklarında önce 4.1, sonra da 4.0 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı.
    • 18.10.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:57
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    Kuşadası açıklarında deprem

    Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem, İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

    Şimdilik olumsuz bir haber yok

    AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.33 km olarak ölçüldü.

    Saat 13.27’de meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk şimdiye kadar bildirilmedi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), bu depremin şiddetini 4.2 olarak verdi.

    İkinci deprem

    Bölgedeki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu.

    Saat 13.29 sıralarında meydana gelen ikinci depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

    Kuşadası açıklarında deprem #1


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