Kuşadası açıklarında deprem

Kuşadası Körfezi açıklarında önce 4.1, sonra da 4.0 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı.

Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

Şimdilik olumsuz bir haber yok

AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.33 km olarak ölçüldü.

Saat 13.27’de meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk şimdiye kadar bildirilmedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), bu depremin şiddetini 4.2 olarak verdi.

İkinci deprem

Bölgedeki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak duyuruldu.

Saat 13.29 sıralarında meydana gelen ikinci depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.