Kuşadası'na 3 kruvaziyer gemisi 7 bin 892 ile birlikte yanaştı

Türkiye, kruvaziyer turizmi açısında önemli bir lokasyona sahip.
Bu nedenle her yıl binlerce kişi, turist gemileriyle Türkiye'ye gelerek yaz turizmine katkı sağlıyor.
3 kruvaziyer gemisi ilçeye yanaştı
Havaların ısınmasıyla birlikte bu sene de kruvaziyer sezonu açılırken 3 gemi, Aydın'ın Kuşadası ilçesine demir attı.
Akdeniz’in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası’na bu sabah Malta bayraklı Mein Schiff 6 ve Celebrity Ascent ile Bermuda bayraklı Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemileri yanaştı.
7 bin 892 turist Kuşadası'nda
Üç gemi ilçeye, büyük bölümü ABD'li ve Alman olan 7 bin 892 turist ile 3 bin 295 personel getirdi.
Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı, tur programı kapsamında Efes ve Meryemana’ya gitmek üzere otobüslerle kentten ayrıldı.
Turist akını esnafın yüzünü güldürdü
Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu. Kuşadası’nda özellikle mayıs ayının kruvaziyer sezonu açısından bereketli geçmesi, esnafın da yüzünü güldürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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