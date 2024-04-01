Kütahya Emet'te oy farkı 22: Yeniden sayım için itiraz edildi MHP ile AK Parti'nin adayları arasındaki az oy farkı nedeniyle seçim sonuçlarının gözden geçirilmesi istendi.

AA

Kütahya'nın Emet ilçesinde, oyların tamamının yeniden sayılması için itiraz edildi.

İlçede belediye başkanlığı seçiminde sandıklardan çıkan oyların gözden geçirilmesi istendi. Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.

22 oy farkla kazandı

AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP adayı Mustafa Koca'nın kesin olmayan sonuçlara göre 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yeniden sayım talebi

AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Emet İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)