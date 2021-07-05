Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda esprili aşı daveti yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

Kütahya Otogarı'nda kurulan koronavirüs aşı standında ilginç dakikalar yaşandı.

Görevli bir sağlık personeli, vatandaşları "Sinovac Sinovac, BioNTech BioNTech" şeklinde bağırarak esprili bir şekilde aşı olmaya davet etti.

Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirme yaptığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUŞTURMA

Görüntü binlerce kullanıcı tarafından tebessümle izlenirken, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ise olay üzerine personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

"SORUŞTURULMASINI GEREKTİREN BİR DURUM YOK"

Koca, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütahya Otogarı'nda sağlık personeli Sinovac, Biontech diye bağırdı VİDEO