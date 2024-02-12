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Kütahya Şehir Hastanesi'nde son testler yapılıyor

Kütahya Şehir Hastanesi'nde son testler yapılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Şubat'ta hizmete sunulacak olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde test çalışmaları devam ediyor.