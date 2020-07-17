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    Kütahya'da 13 yaşındaki çocuğu taciz edince yakalandı

    Kütahya'da 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 17:34
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    Kütahya'da 13 yaşındaki çocuğu taciz edince yakalandı

    Kütahya'da Meydan Mahallesi’nde cami bahçesinde oyun oynayan çocuğun yanına giden İ.G., bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre tacizde bulundu.

    DAHA ÖNCE DE TACİZDEN SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen İ.G.'nin 'çocuğa cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Mağdur çocuğun da ifadesi emniyette alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., 'küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya'da 13 yaşındaki çocuğu taciz edince yakalandı #1

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