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    Kütahya'da 4 fabrika su altında kaldı

    Kütahya’da sağanak yağış sonrası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4 fabrika su altında kaldı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 23:24
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    Kütahya'da 4 fabrika su altında kaldı

    Kütahya’da yaklaşık 15 dakika süren kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

    Su altında kalan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Kütahya'da 4 fabrika su altında kaldı VİDEO

    FABRİKALAR SU ALTINDA KALDI

    Su altında kalan fabrikalar, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edildi.

    Sel baskını sebebiyle fabrikalarda küçük çaplı maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

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    VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

    Kütahya Valisi Ali Çelik de OSB’ye giderek, zarar gören fabrikalarda incelemelerde bulundu.

    İşveren ve işçilerle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, “Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi” dedi.

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    Kütahya da 4 fabrika su altında kaldı #4

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