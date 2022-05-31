Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya, 4.2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

AFAD, Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Gediz ilçesi olan deprem saat 18.45'te 4.2 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

"Olumsuz ihbar yok"

Yapılan ilk açıklamada, "Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Geçmiş olsun Kütahya. Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.