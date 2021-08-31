Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 14.04 sıralarında, yerin 7.16 derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Yaklaşık 6 saniye devam ettiği belirlenen depremden sonra, bölgeden henüz olumsuz bir ihbarın alınmadığı açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak geçildi.

"TARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile alandaki çalışmaların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

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