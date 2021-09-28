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    Kütahya'da bir şahıs, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu

    Vefa Mahallesi'nde havaya ateş açtıktan sonra aracıyla peşindeki polislerden kaçan bir şahıs, demiryolunun yanında başından silahla vurulmuş halde bulundu.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 23:01
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    Kütahya'da bir şahıs, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu

    Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

    Barlar bölgesinde aracı ile havaya ateş açarak eğlence merkezlerinin önünde geçen sürücü polis ekiplerince takibe alındı.

    Polisten kaçarken toprak yola giren sürücü demiryolunun yanında bulunan kanala uçarak kaza yaptı.

    Kütahya da bir şahıs, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu #1

    SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede sürücü silahla başından vurulmuş halde bulundu.

    112 sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

    Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da bir şahıs, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu #2

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