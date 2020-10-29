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    Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 18:08
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    Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince  DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı.

    İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı #1

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