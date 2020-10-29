- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 29.10.2020 - 18:08
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.