Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu yağışı meydana geldi.

Kütahya'nın Domaniç bir süredir etkili olan fırtına, yerini sağanak ve doluya bıraktı.

Aniden başlayan sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Domaniç-Tavşanlı kara yolu, Hisar Mahallesi yakınlarında yolda biriken sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Kütahya'da dolu ve sel hayatı olumsuz etkiledi- İZLE

SEL SULARINDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ, KEPÇEYLE KURTARILDI

Bir vatandaş ise sel suları arasında otomobiliyle mahsur kaldı. Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, yolda kalan vatandaşı kepçe yardımıyla kurtardı.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca etkili olan dolu ve sel nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerdeki ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi.