Kütahya'da Japon kadın Müslüman oldu

Japonyalı Chisato, İlçe Müftülüğünde düzenlenen İhtida Töreninde kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak Canan adını aldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Japonya vatandaşı Chisato, Müslüman olmak istediğini belirterek İlçe Müftülüğüne başvuruda bulundu.

Düzenlenen törenle kendisine 'İhtida Belgesi' verildi.

İHA'nın haberine göre; programa Chisato’nun eşi Oytun Türkmen, çocukları ve yakınları katıldı.

Japon kadına bilgi verildi

Simav Merkez Yeni Camiinde, İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır’ın katılımı ile düzenlenen İhtida Töreninde, Yeni Camii İmam Hatibi İbrahim Değmen'in okuduğu Aşr-ı Şerif ve mealinin ardından İlçe Müftü Vekili tarafından, Japon Chisato‘ya İslam dini hakkında bilgi verildi.





Dua edildi

Ardından kendisine kelime-i şehadet telkin edildi. Daha sonra Chisato ile ailesi ve tüm Müslümanlar için dua edildi.

Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi



İhtida töreninin sonunda Canan adını alan Chisato’ya İlçe Müftülüğü adına, Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı, başörtüsü, ilmihal ve kendilerine rehberlik edecek kitaplar hediye edildi.



