Kütahya'da mantar toplarken sahte para bulundu Ormanlık arazide mantar toplayan bir kişi tarafından toprağın altına gömülü vaziyette sahte para ve para kontrol cihazı bulunması üzerine incelemeye yapıldı.

İHA

A.D, Kütahya'da 100. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için gitti.

Bu sırada A.D. toprağı eşelerken gömülü halde bir miktar para bularak durumu "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde 31 adet 200 liralık ve 33 adet 100 liralık banknot olmak üzere 9 bin 500 lira ile 1 adet sahte para tespit cihazı olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen paraların sahte olduğu tespit etti.

Toprağa gömülü sahte para bulundu

Konuyla ilgi İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: