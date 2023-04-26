Kütahya'da mantar toplarken sahte para bulundu

A.D, Kütahya'da 100. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için gitti.
Bu sırada A.D. toprağı eşelerken gömülü halde bir miktar para bularak durumu "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde 31 adet 200 liralık ve 33 adet 100 liralık banknot olmak üzere 9 bin 500 lira ile 1 adet sahte para tespit cihazı olduğunu belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen paraların sahte olduğu tespit etti.
Toprağa gömülü sahte para bulundu
Konuyla ilgi İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimiz haber merkezini arayan A.D. isimli şahıs 100.Yıl Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide mantar toplarken toprağın altına gömülmüş para ve cihaz bulduğunu beyan etmiştir.
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontrollerde 64 adet banknot ve sahte para kontrol cihazı (mor ışık) muhafaza altına alınmış, yapılan kontrollerde bir kısmının seri numaralarının aynı olduğunun bildirilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğümüz görevlilerince konu devralınmış, yapılan kontrol neticesi sahte olduğu değerlendirilen, 27 adet 200 TL'lik banknot, 4 adet 200 TL'lik banknot, 26 adet 100 TL'lik banknot, 6 adet 100 TL'lik banknot, 1 adet 100 TL'lik banknot, olmak üzere toplamda 9 bin 500 TL sahte banknot, 1 adet sahte para kontrol cihazı (mor ışık) adli tahkikata esas olmak üzere muhafaza altına alınmıştır. A. D. isimli şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış olup, şüpheli şahıs veya şahısların tespitine yönelik olarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır.