Kütahya’da Müslüman öğrencilerin samimiyetinden etkilendi, İslamiyet’i seçti

Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, eğitim için geldiği Dumlupınar Üniversite’sinde öğrenciler arasındaki samimiyetten etkilenip İslamiyet'i seçti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne İşletme öğrenimi için gelen ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğrenen Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyetten etkilendi.

Müslüman olmaya karar veren Kouadıo, arkadaşlarıyla Kütahya Müftülüğü’ne gelerek kararını açıkladı.

ŞAHİTLER HUZURUNDA KELİMEİŞEHADET GETİRDİ

Kouadıo için İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş başkanlığında, ihtida töreni düzenlendi. Demirtaş'ın, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından Kouadıo, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirdi. Müslüman Kouadıo, İbrahim ismini aldı.

“İSLAMİYET'İ YAŞAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Demirtaş, İbrahim’i tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Dinimiz İslam'a göre, İslam dinini kabul eden bir kişinin geçmiş günahlarını, Allah-u Teala'nın bağışladığını, Peygamberimiz bizlere müjdelemektedir. Kardeşimize, bu iman ve ikrardan sonra güzel dinimizin temel ibadetleri olan namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmek için dini bilgilerini geliştirip zenginleştirerek İslamiyet'i yaşamasını temenni ediyoruz."





“SAMİMİYET, KARDEŞLİK, YARDIMLAŞMA BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Kelimeişahadet getirdikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini belirten İbrahim ise, "Geldiğim günden beri arkadaşlarımı gözlemliyorum. Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyet, kardeşlik, yardımlaşma beni çok etkiledi.

“ADETA İKİNCİ DEFA DOĞDUM”

Diğer dinlere mensup öğrenciler arasında böyle bir iletişim görmedim. Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var. Bugün burada İslam dinini seçmekle çok büyük mutluluk içindeyim. Adeta ikinci defa doğdum." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, tören sonrasında İbrahim Kouadıo'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Fransızca anlatımlı dini eserler hediye etti.