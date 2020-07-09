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    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi

    Kütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 14:52
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    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi

    Kütahya'daki Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı.

    2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

    Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen özel bir şirkete bağlı 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

    İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi #1

    KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi #2

    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi #3

    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi #4

    Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi #5

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