Kütahya'da okul bahçesinde göçük meydana geldi

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Kütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

Kütahya'daki Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı.

2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen özel bir şirkete bağlı 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.