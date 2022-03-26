Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası, 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı pidenin ise 10 TL'den satma kararı aldı.

Son dönemde enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş üretime ve farlara da yansıdı.

Birçok ürüne gelen zamlar Ramazan öncesi pide fiyatlarını da etkiledi.

Her şehirde meslek odalarının belirlediği fiyatlar tepki çekerken Kütahya'da alınan karar bu kadar da olmaz dedirtti.

SUSAMLI-YUMURTALI PİDE 10 TL

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı pidenin ise 10 TL'den satılacağı konusunda karar aldı.

Kütahya'da ramazan pidesi 10 liraya satılacak VİDEO



"UN FİYATLARI YÜZDE 140 ZAMLANDI"

Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti. Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı.





"YAĞ VE SUSAM FİYATI TAVAN YAPTI"

Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" diye konuştu.

Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.



