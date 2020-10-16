Kütahya'da temaslılarını bildirmeyen 2 kişiye savcılık soruşturması

Emet ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi hakkında, temaslı oldukları kişileri filyasyon ekibine bildirmedikleri gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan İ.E. ve Ç.E.'ye rahatsızlanmaları üzerine korona testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan ikili, evde tedaviye alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de 2 hastanın temaslı olduğu kişileri tespit etti.

İSİMLERİ VERMEDİLER

Ancak İ.E. ve Ç.E., temaslı oldukları bazı kişilerin isimlerini filyasyon ekibine bildirmedi.

Emet Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, ikili hakkında ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak’ suçundan soruşturma başlattı.

MİSAFİRLİK YASAKLANDI

Öte yandan Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, artan pozitif vakalar üzerine evlerde ve kapalı mekanlarda, 2’den fazla kişiyle yapılacak ziyaretler ile doğum günü gibi kutlamaları 15 günlüğüne yasakladı.

Kurul kararında, “Koranavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit etmesini engellemek için, evlerde, kapalı mekan içerisinde ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, günler/gezekler, akraba ziyaretleri, doğum günü partileri ve gelin çıkarma gibi vatandaşlarımızın toplu olarak biraraya geldiği faaliyetlerin 16.10.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verildi” denildi.

Kurul, merkez ilçeye bağlı köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde bulunan Ağaçköy İlkokulu ve Ortaokulu, Perli İlkokulu, Şehit Teğmen Ahmet Tarım İlkokulu, Sırören İlkokulu ve Ortaokulu, Parmakören İlkokulu ve Ortaokulu'nda da yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildiğini duyurdu.