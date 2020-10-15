Kütahya'da temaslılarını bildirmeyen şahıs için soruşturma açıldı

Kütahya'da temaslılarını bildirmeyen şahıs için soruşturma açıldı

Hisarcık ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K. hakkında, temaslı olduğu kişileri filyasyon ekibine bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de yaşayan Mustafa K., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı.

Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mustafa K.'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Mustafa K. hakkında ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak’ suçundan soruşturma başlattı.