Kütahya'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çavdarhisar-Kütahya karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Veysel Şimşek (66) yönetimindeki 43 AAJ 304 plakalı otomobil, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu ve takla attı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARALI OLARAK KURTULDULAR

Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü Veysel Şimşek, eşi Emine Şimşek, torunları Sıla Leylek ve Sinem Leylek yaralı olarak kurutuldu.

Aslanapa itfaiye ekiplerinin de kurtarma çalışmalarına katıldığı kazada yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatıldı.