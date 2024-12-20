Kütahya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 192 bin lira ceza

AA
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde denetim yaparken çakar kullanan otomobili durdurdu.
ÜSULSÜZ OLDUĞU BELİRLENDİ
Araçtaki incelemede, çakar lambanın usulsüz olduğu belirlendi.
Sürücü Z.Ç. ve araç sahibine "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 biner lira idari para cezası uygulandı. Z.Ç'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış