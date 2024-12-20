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Kütahya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 192 bin lira ceza

Kütahya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 192 bin lira ceza Kütahya'da çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 192 bin lira idari para cezası uygulandı.