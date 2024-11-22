Hisarcık ilçe merkezinde yaşayan yaşlı çiftin evine gelen şahıslar, kendilerini jandarma olarak tanıtıp yüklü miktarda para ve altınlarını alarak kayıplara karıştı.
230 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
İhbar üzerine harekete geçen Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği olayı aydınlatmak için 20 kişilik özel ekip kurarak, 6 gün boyunca 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 230 saatlik kayıtları tek tek inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Zanlıların Manisa’da ikamet ettikleri sonucuna ulaşan Hisarcık Emniyeti, Y.K. (21) ve B.Ş.K (19) isimli zanlıların Manisa’daki adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar, ilçeye getirerek sorgulandı.
Y. K. (21) ve B. Ş. K (19) emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Emet Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hisarcık Emniyetinin dolandırıcılık olayını kısa sürede çözmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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