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    Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

    Simav ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 01:44
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 01:47
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    Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

    Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kütahya'nın Simav ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün dernek yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda, evlerde arama yapılırken, aralarında görevde olan öğretmen ve esnaftan oluşan biri kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

    Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Kütahya daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı #1

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