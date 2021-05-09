Kutlama mesajları: Eşe, ablaya, teyzeye, halaya Anneler Günü mesajları 2021

Anneler Günü’nde eşe, halaya, teyzeye, ablaya Anneler Günü mesajları ve sözlerini internet üzerinden araştırıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz Anneler Günü kutlama mesajları..

Ablasının, teyzesinin veya halasının da Anneler Günü'nü kutlamak ve mesaj göndermek isteyenler de araştırmalara başladı.

Eşinize, sevgilinize, ablanıza, teyzenize, halanıza uzun ve kısa Anneler Günü sözlerini göndererek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.

İşte 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal Anneler Günü mesajları!

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Annedir cenneti sunan çocuklarına annedir hayata tutunmasını sağlayan. Anneler günün kutlu olsun.

Canım karım iyi ki varsın Allah seni başımdan eksik etmesin. Anneler gününü kutluyorum.

Yüreğimi ve buselerimi sevginin pembe zarfına koydum ve sana bıraktım. Anneler günün kutlu olsun.

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm. Dünyanın en güzel annesine selamlar.

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum aşkım. Anneler günün kutlu olsun!

Ben seni bu yaşımda yaşamın tam ortasında öylesine değil ölesiye seviyorum. Canım anneler günün kutlu olsun.

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım!

Her beklentimi aşan hayallerimin prensesi seni çok seviyorum. Ben çok şanslı bir adamım. Anneler günün kutlu olsun!

Arkadaşlığın ailemize olan bağlılığın ve sevgin hayatımı tanımlıyor. Hayat senin yüzünden harika! Hayatımın anneler günü kutlu olsun!

Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kadınsın. Seni seviyorum! Anneler günün kutlu olsun!

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sen abladan öte mükemmel bir annesin. Sen kendi sorumlulukları olan bir kadınsın. Benim hayatımda olduğun gibi kendi çocuklarının ve ailenin de hayatlarında büyük bir etkin var. Dünyanın en güzel ablasının anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Zaman çok çabuk geçiyor. Adeta uçup gidiyor. Akıp gidiyor. Geçmişte benim üstüme titreyen bir ablayken şimdi çocuklarına kol kanat geren bir annesin Seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun ablam.

Ben hiçbir zaman yolumu kaybetmem. Çünkü ablam bana yolumda hep ışık olmuştur. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Annenin olmadığı zamanlarsa sana annelik yapan tek kişi ablandır. Ona sahip çık. Anneler Günün kutlu olsun.

En çok sevdiğim şeylerden biri ona başımı yaslamaktı. Ondan güç alırdım. Hiç yalnız olmadım çünkü her zaman ablam vardı yanımda. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sen anne yarımsın benim. Anneler gününü kutlarım canım teyzem. Dünyanın en iyi teyzesi sensin teyzem, anneler günün kutlu olsun.

Annem olmadığında annem gibi hissettirdin. Bana kalbini açtın. Anneler Günün kutlu olsun teyzem. Üzerimde çok emeğin var biricik teyzem. Anneler Günün kutlu olsun.

Saf ve temiz su gibisin teyzem. İyi ki seni tanımış ve sevmişim. Anneler Günün kutlu olsun.

HALAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sen benim canımdan öte babamın yarısı, ellerinden öperim. Anneler günün kutlu olsun.

Mesafeler aramıza ve seni sevmeye uzak değildir halacığım. Anneler Günün kutluyorum.

Anneleri hep yıldızlara benzetirim ben. Onlar uzakta gibi görünürler ama her zaman karanlığı aydınlatırlar. Bu yüzden senin de anneler gününü kutlarım halam.

ANNEANNEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Sen benim annemin biricik annesisin. Sen olmasan annem olmazdı. İyi ki canım annemi doğurdun canım anneannem. Sen benim her şeyimsin. Anneler günün kutlarım.

Annemin en kıymetlisi benim de biricik anneannem. Anneler Günün kutlu olsun.

Ana kraliçemiz, biricik anneannemiz. Çocukluğumdaki sıcacık evin ve sıcacık sofraların hep aklımda. Seni çok özlüyorum. Anneler Günün kutlu olsun.



