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Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin etti

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin etti Yeni Emir Şeyh Meşal'in yemini için Ulusal Meclis'te tören düzenlendi. Şeyh Meşal, düzenlenen törenin ardından yemin etti ve resmi olarak görevine başladı.