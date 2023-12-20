Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin etti

Kuveyt'te yeni emir göreve başladı...
Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, 16 Aralık'ta Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefat ettiğini duyurdu.
Bunun üzerine Kuveyt Bakanlar Kurulu aynı gün içerisinde, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu açıkladı.
Ülkenin başına gelen Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise yemin ederek görevi aldı.
Yeni Kuveyt Emiri Şeyh Meşal hakkında
Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, eski Emir Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 7'inci oğlu olarak 27 Eylül 1940’da dünyaya geldi.
Başkent Kuveyt'teki Mubarekiye Okulu'ndaki ilk eğitiminin ardından, İngiltere’de Hinden Polis Koleji'ndeki eğitimini 1960 yılında tamamladı.
İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Şeyh Meşal, albay rütbesiyle 1967-1980 yılları arasında Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığını yürüttü.
Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004'te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü. Emir Nevvaf tarafından 15 Kasım 2021'de çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal, Veliaht Prens olarak tayin edildi.
Kendisinden önceki Emir Şeyh Nevvaf'ın kardeşi olan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, 7'si kız, 12 çocuğu bulunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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