Türkiye, terörle mücadelesini yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.
Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.
Şehit olan askerlerin memleketlerinde düzenlenen törenlerle uğurlanırken, yaralı askerlerin tedavileri ise sürüyor.
Şırnak’ta tedavi altında olan askerleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay ziyaret etti.
Kuvvet Komutanları, askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Komutanlar yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Güvenlik Toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, Kuvvet Komutanları da yaralı Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.
Şırnak’ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak Kahramanlarımıza acil şifalar diledi.
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