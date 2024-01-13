Kuvvet Komutanları'ndan yaralı askerlere ziyaret Kuvvet Komutanları, Şırnak'ta tedavi altında olan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, terörle mücadelesini yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Şehit olan askerlerin memleketlerinde düzenlenen törenlerle uğurlanırken, yaralı askerlerin tedavileri ise sürüyor.

Şırnak’ta tedavi altında olan askerleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay ziyaret etti.

Kuvvet Komutanları, askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Komutanlar yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: