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    Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Çorum’un Kargı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 09:18
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 09:18
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    Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Edinilen bilgilere göre, Ağaçarası mevkiinden geçen bir vatandaş bölgede bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duydu. Yaklaşık 7 metrelik derinlikteki kuyunun içerisinde yavru köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan yavru köpeği olduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

    Çorum'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı ViDEO

    Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, yaklaşık 3 gündür kuyuda olabileceği değerlendirildi. Karnı doyurulan yavru köpek daha sonra salıverildi.


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    Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı #2

    Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı #3

    Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı #4

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