Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Kurtarıldılar
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" ve TCSG-28" botları, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan, Yemen ve Liberya uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.
99 kişi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi
Kıyıya getirilen 99 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.