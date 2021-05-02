Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın cenazesi, Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'deki askeri törenin ardından uçakla taşındığı Zafer Havalimanı'ndan alınarak Kütahya'nın Emet ilçesi Dere Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Evin önünde şehidin ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınıp dua edildi. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Havva Asan, gözyaşı döktü.

MEMLEKETİNE DEFNEDİLDİ

23 yaşındaki Ahmet Asan'ın cenazesi, Kocaalan Camisi'nde öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Kuzey Irak şehidi Ahmet Asan'a veda VİDEO

Törene, şehidin annesi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı.