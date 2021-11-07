Kuzey Irak şehidi Emrah Erkan'a veda

Üs bölgesinde 2 gün önce şehit olan Emrah Erkan, memleketi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kuzey Irak'taki üs bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan, silah kazası sonucu şehit düşmüştü.

26 yaşındaki şehit Emrah Erkan'ın naaşı dün memleketi Erzurum'a getirildi.

Emine-Şaban Erkan çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Emrah Erkan'ın naaşı, bugün ise son kez Hilalkent semtindeki evine götürüldü.

AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

Ailesi ve komşuları şehidin cenazesini Türk bayraklarıyla süslü apartmanının önünde karşıladı. Tekbirlerle cenaze aracıyla evinin önüne getirilen Şehit Erkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunan annesi Emine Erkan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

1 YILLIK EŞİ BAŞINDAN AYRILMADI

Geçen yıl ağustos ayında evlendiği eşini kaybetmenin acısını yaşayan Sevilay Emrah (24), uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Kız kardeşi Beyza (20) ile birlikte tören kıtasında görevi askerin taşıdığı fotoğrafının yanına geçerek selam veren ağabeyi Zafer Emrah ise çok üzüntülü olduğunu söyledi. İki kardeş babaları Şaban Erkan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Erzurum'da şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

"BEN SANA DOYAMADIM YAVRUM..."

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından oturduğu apartmanın önünde Erkan için yakınları ve komşularından helallik istendi.

Bir eliyle oğlunun tabutunu okşayan anne Emine Erkan, "Ben sana hakkımı helal ettim yavrum, sen de bana hakkını helel et. Ben sana doymadım yavrum, biliyorum sen de bana doyamadın. Beni bekle, benim yerimi ayır" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erkan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere merkez Yakutiye ilçesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Namazın ardından tören kıtası tarafından omuzlara alınan şehit cenazesi vatandaşların da katılımıyla top arabasına kadar taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan şehit naaşı, toprağa verilmek üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.

"ŞEHİT KARDEŞİMİN İLKOKUL ARKADAŞIYDI"

Öte yandan Erkan'ın 21 Ekim günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu ile ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenildi.

Şehidin ağabeyi Zafer Erkan, "Kardeşim Şehit Burak Tortumlu ile sınıf arkadaşıydı. Şehit olduğu haberini duyunca kardeşimle görüştüğümde 'Demek ki Allah onu daha çok seviyormuş' demişti. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Demek ki Allah kardeşimi de seviyormuş." diye konuştu.

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