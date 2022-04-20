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- Kuzey Irak şehidi Kaan Kanlıkuyu'ya veda
Kuzey Irak şehidi Kaan Kanlıkuyu'ya veda
Pençe Kilit Operasyonu'nda roketatarlı saldırı sonucu şehit düşen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı’da toprağa verilecek.
- 20.04.2022 - 16:25
- Güncelleme : 20.04.2022 - 16:45
Geçtiğiniz günlerde Irak'ın kuzeyinde barınan alçak teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu başarıyla sürerken, bölgeden acı haberler de geliyor.
Operasyonda görevli Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, dün teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıyla şehit olmuştu.
Şehit Kaan Kanlıkuyu'nun naaşı bugün memleketi Çankırı'ya gönderildi.
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Kanlıkuyu'nun Atkaracalar ilçesindeki dede evi önünde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan aile gözyaşlarına boğuldu.
İHA'nın haberine göre naaş, helallik alınmasının ardından Atkaracalar Merkez Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıkuyu’nun naaşı aile kabristanlığında defnedilecek.