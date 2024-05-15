Kuzey Irak'a hava operasyonu: 12 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Gara ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonu ile 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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ensonhaber.com

PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmiyor...

Kuzey Irak'taki terör hedefleri havadan vuruldu.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

MSB, Gara ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonu ile 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"Operasyonlara devam edeceğiz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.